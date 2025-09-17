Де Дзерби о 2-м пенальти «Реала»: «Это позор, его не было. Будь это 11-метровый в пользу «Марселя», я сказал бы то же самое»
Роберто Де Дзерби возмущен назначением второго пенальти в матче с «Реалом».
«Марсель» уступил «Реалу» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (1:2). Оба гола мадридцы забили с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе. Второй 11-метровый был назначен на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине, который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса.
«Это позорный пенальти. Его там не было. Я бы сказал то же самое, будь он в нашу пользу. По-моему, это не пенальти, ни в коем случае. Ни на «Бернабеу», ни на «Велодроме», ни против «Реал Сосьедад» – никогда.
У меня нет никаких скрытых мотивов, я не хочу провоцировать споры. Я просто говорю, что пенальти не было. Точка», – сказал главный тренер «Марселя».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
