Де Дзерби о 2-м пенальти «Реала»: «Это позор, его не было. Будь это 11-метровый в пользу «Марселя», я сказал бы то же самое»

Роберто Де Дзерби возмущен назначением второго пенальти в матче с «Реалом».

«Марсель » уступил «Реалу» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (1:2). Оба гола мадридцы забили с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе . Второй 11-метровый был назначен на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине , который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса .

«Это позорный пенальти. Его там не было. Я бы сказал то же самое, будь он в нашу пользу. По-моему, это не пенальти, ни в коем случае. Ни на «Бернабеу», ни на «Велодроме», ни против «Реал Сосьедад» – никогда.

У меня нет никаких скрытых мотивов, я не хочу провоцировать споры. Я просто говорю, что пенальти не было. Точка», – сказал главный тренер «Марселя».