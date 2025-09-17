Представители Англии предложили переименовать трофей имени Яшина на исполкоме УЕФА (Sport24)

Некоторые члены УЕФА предложили переименовать приз, названный в честь Льва Яшина.

По информации Sport24, в кулуарах исполкома УЕФА , состоявшегося 11 сентября в Тиране, представители делегации Англии предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.

В качестве альтернативы назывались имена англичанина Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа .