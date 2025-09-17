Представители Англии предложили переименовать трофей имени Яшина на исполкоме УЕФА (Sport24)
Некоторые члены УЕФА предложили переименовать приз, названный в честь Льва Яшина.
По информации Sport24, в кулуарах исполкома УЕФА, состоявшегося 11 сентября в Тиране, представители делегации Англии предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.
В качестве альтернативы назывались имена англичанина Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
