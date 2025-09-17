5

Экс-чемпион Европы по боксу Виктор Агеев умер на 85-м году жизни

Скончался бывший чемпион Европы по боксу Виктор Агеев.

О смерти Агеева сообщила Федерация бокса России. Ему было 84 года.

Агеев дважды выигрывал чемпионат Европы (1965, 1967) и четырежды чемпионат СССР (1963 – в полусреднем весе, 1965, 1966 и 1967 – в первом среднем весе). Позже работал тренером – награжден званием заслуженного тренера СССР.

В 1992 году был избран президентом Федерации профессионального бокса России, который возглавлял до 2017-го. Также был в руководстве Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Паназиатской боксерской ассоциации (PABA).

Причины смерти Агеева не уточняются. 

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Федерации бокса России
