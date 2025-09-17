Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти

Окружение Винисиуса Жуниора переживает из-за положения вингера в «Реале».

Как сообщает ESPN , приближенные к бразильцу люди обеспокоены отношением Хаби Алонсо к футболисту. Новый главный тренер не верит в игрока так, как это делал прежний, Карло Анчелотти .

Винисиус провел целиком только один матч за «Реал » при Алонсо, в двух вышел на замену, а в восьми был заменен во втором тайме.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .