Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти
Окружение Винисиуса Жуниора переживает из-за положения вингера в «Реале».
Как сообщает ESPN, приближенные к бразильцу люди обеспокоены отношением Хаби Алонсо к футболисту. Новый главный тренер не верит в игрока так, как это делал прежний, Карло Анчелотти.
Винисиус провел целиком только один матч за «Реал» при Алонсо, в двух вышел на замену, а в восьми был заменен во втором тайме.
Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
