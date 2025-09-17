  • Спортс
  • Полиция Хорватии доставила российского борца Сефершаева в участок, где он провел около 7 часов. Незадолго до ЧМ у спортсмена отозвали визу
Полиция Хорватии доставила российского борца Эмина Сефершаева в участок.

В Загребе с 13 по 21 сентября проходит чемпионат мира, где Сефершаев должен был выступить в греко-римской борьбе. Но незадолго до соревнований посольство Хорватии отозвало у него визу – причины решения неизвестны.

«Эмин прилетел, приехал на аккредитацию с командой, потом в гостиницу. А потом за ним пришли. Он влетел в Хорватию легально, виза была получена 27 августа, затем пришла информация, что она отозвана с пунктом, который исключал юридическо-правовую защиту. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира.

В результате полицейские препроводили Сефершаева в участок, откуда он должен был быть препровожден в город Ежов, где располагается лагерь для перемещенных лиц и где действующий чемпион Европы должен был ожидать депортации», – приводит ТАСС сообщение из штаба сборной России.

Отмечается, что Сефершаев провел в участке около 7 часов. Все это время в участке находились консул России и адвокат, а также президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и член исполкома Европейской федерации спортивной борьбы Георгий Брюсов.

По информации ТАСС, полицейские не применяли к Сефершаеву физическую силу, но несколько часов он находился в изолированном помещении без возможности общаться с кем-либо.

«Несколько часов он ожидал интернирования, но, к счастью, этого не произошло. Все это время там находились консул и адвокат. Адвокат передал Эмину воду и еду. Чтобы предотвратить депортацию в ситуацию вмешался президент Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета Ненад Лалович, который лично прибыл в полицейский участок в сопровождении президента Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича.

Была достигнута договоренность, что его передают сербской стороне. К границе с дружественной Сербией он был доставлен в сопровождении полицейских и консула российского посольства. €232 им было заплачено за транспортировку. Сейчас Сефершаев готовится к вылету в Россию», – рассказали в национальной команде.

Позже появилась информация о том, что UWW направил протест в Министерство внутренних дел Хорватии из-за ситуации с российским борцом.

Сефершаеву 27 лет, он двукратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
