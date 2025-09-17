  • Спортс
Владимир Путин наградил Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Им присвоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В документе говорится, что государственная награда присвоена теннисисткам «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Андреева и Шнайдер выиграли серебро на Олимпиаде-2024 – единственную медаль российских спортсменов.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: publication.pravo.gov.ru
