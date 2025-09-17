«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
Московское «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи» в 4-м туре Фонбет Кубка России.
Матч пройдет на Олимпийском стадионе «Фишт».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
«Бавария» против «Челси». Кто победит?2862 голоса
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости