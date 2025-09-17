0

«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Московское «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи» в 4-м туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе «Фишт».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
17 сентября 17:30,
Сочи
Не начался
Динамо

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
