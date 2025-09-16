Чемпионат мира по борьбе-2025. Касабиева выступит в финале категории до 65 кг

Касабиева выступит в финале категории до 65 кг на чемпионате мира по борьбе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Начало финалов – после 19.00 по московскому времени.

Женская борьба

До 50 кг

Менген Вон из КНДР в финале встретится с китаянкой Ю Чжан. Россиянка Елизавета Смирнова поборется за попадание в турнир за бронзу.

До 57 кг

Олимпийская чемпионка из США Хелен Марулис поборется за золото Ил Сим Сон из КНДР.

До 65 кг

Россиянка Алина Касабиева встретится в финале с чемпионкой мира-2022 японкой Мивой Морикавой.

До 76 кг

Двукратный призер чемпионатов мира Айпери Медет кызы из Кыргызстана разыграет золото с Хенесис Реаско Валдес из Эквадора.

