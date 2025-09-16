Чемпионат мира по борьбе-2025. Касабиева выступит в финале категории до 65 кг
Касабиева выступит в финале категории до 65 кг на чемпионате мира по борьбе.
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025
Загреб, Хорватия
Начало финалов – после 19.00 по московскому времени.
Женская борьба
До 50 кг
Менген Вон из КНДР в финале встретится с китаянкой Ю Чжан. Россиянка Елизавета Смирнова поборется за попадание в турнир за бронзу.
До 57 кг
Олимпийская чемпионка из США Хелен Марулис поборется за золото Ил Сим Сон из КНДР.
До 65 кг
Россиянка Алина Касабиева встретится в финале с чемпионкой мира-2022 японкой Мивой Морикавой.
До 76 кг
Двукратный призер чемпионатов мира Айпери Медет кызы из Кыргызстана разыграет золото с Хенесис Реаско Валдес из Эквадора.
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
