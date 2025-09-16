0

Чемпионат мира по борьбе-2025. Касабиева выступит в финале категории до 65 кг

Касабиева выступит в финале категории до 65 кг на чемпионате мира по борьбе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Начало финалов – после 19.00 по московскому времени.

Женская борьба

До 50 кг

Менген Вон из КНДР в финале встретится с китаянкой Ю Чжан. Россиянка Елизавета Смирнова поборется за попадание в турнир за бронзу.

До 57 кг

Олимпийская чемпионка из США Хелен Марулис поборется за золото Ил Сим Сон из КНДР.

До 65 кг

Россиянка Алина Касабиева встретится в финале с чемпионкой мира-2022 японкой Мивой Морикавой.

До 76 кг

Двукратный призер чемпионатов мира Айпери Медет кызы из Кыргызстана разыграет золото с Хенесис Реаско Валдес из Эквадора.

Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
результаты
logoАйпери Медет кызы
Ил Сим Сон
logoсборная Китая жен
Алина Касабиева
logoХенесис Реаско
logoсборная Японии жен
logoХелен Марулис
Мива Морикава
Елизавета Смирнова
Чемпионат мира по борьбе
logoсборная России жен
Менген Вон
Женская борьба
сборная Эквадора жен
сборная КНДР жен
logoсборная США жен
сборная Кыргызстана
Ю Чжан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
49 минут назад
Кайл Снайдер стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. Первое золото он взял 10 лет назад
сегодня, 18:25
🥈 Вербина завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе-2025
3сегодня, 17:39
Главные новости
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
49 минут назад
Кайл Снайдер стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. Первое золото он взял 10 лет назад
сегодня, 18:25
🥈 Вербина завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе-2025
3сегодня, 17:39
Снайдер о том, что Садулаеву не выдали визу на ЧМ: «Очень жаль, что его нет. Он очень хороший человек»
1сегодня, 17:23
Российский борец Сефершаев, у которого отозвали визу накануне ЧМ, получил аккредитацию на турнир
сегодня, 16:13
Тошев заменит Лалаева в составе сборной России на чемпионате мира-2025
сегодня, 16:09
Путин поздравил Угуева с победой на чемпионате мира: «Вы доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете»
2сегодня, 10:09
Борец Сидаков сломал четыре зуба в полуфинале ЧМ: «Удар хороший получил. Кушать не могу, больно»
сегодня, 06:20
Мамиашвили о чемпионате мира в Загребе: «Наши ребята находятся в непростых условиях. Сложности есть, но они с ними справляются»
1вчера, 19:11
🥈🥉 Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Гаджимагомедов завоевал серебро, Сидаков взял бронзу, албанец Валиев уступил в финале
17вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
129 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05