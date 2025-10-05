Азмун не сыграет с Россией. Форвард сборной Ирана и «Шабаб Аль-Ахли» получил перелом малоберцовой кости
Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун не сыграет против России.
10 октября Россия сыграет с Ираном в BetBoom товарищеском матче.
«Сердар получил перелом малоберцовой кости и, к сожалению, пропустит товарищеский матч со сборной России.
Он безумно этим расстроен. Его ждет долгое восстановление, в Волгоград он не поедет», – сказал Мехди Хагитали, представитель бывшего нападающего «Рубина», «Ростова» и «Зенита».
Сейчас 30-летний иранец выступает за «Шабаб Аль-Ахли» в ОАЭ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости