Азмун не сыграет с Россией. Форвард сборной Ирана и «Шабаб Аль-Ахли» получил перелом малоберцовой кости

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун не сыграет против России.

10 октября Россия сыграет с Ираном в BetBoom товарищеском матче.

«Сердар получил перелом малоберцовой кости и, к сожалению, пропустит товарищеский матч со сборной России.

Он безумно этим расстроен. Его ждет долгое восстановление, в Волгоград он не поедет», – сказал Мехди Хагитали, представитель бывшего нападающего «Рубина», «Ростова» и «Зенита».

Сейчас 30-летний иранец выступает за «Шабаб Аль-Ахли » в ОАЭ.