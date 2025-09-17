Трент пропустит 6-8 недель из-за повреждения задней поверхности бедра. Защитник «Реала» травмировался в матче с «Марселем»
Трент Александер-Арнолд пропустит до 2 месяцев из-за травмы.
Защитник «Реала» получил повреждение на 3-й минуте матча с «Марселем» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
По результатам обследования у Трента диагностирована травма мышц задней поверхности левого бедра. По данным журналистки Аранчи Родригес, восстановление англичанина займет от 6 до 8 недель.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
