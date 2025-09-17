«Зенит» вышел в 1/4 финала верхней сетки Пути РПЛ Кубка России
«Зенит» вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Ахмат» со счетом 2:1 в 4-м туре группового этапа.
Петербуржцы занимают 1-е место в таблице группы А, набрав 12 очков, и опережают «Оренбург» на 7 очков за два тура до конца, «Рубин» – на 8, «Ахмат» – на 9.
Таким образом, сине-бело-голубые гарантировали себе участие в 1/4 финала верхней сетки Пути РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости