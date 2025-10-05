Гаврилов за ужесточение лимита: «У нас играет хрен пойми кто, а не легионеры. Меньше надо привозить, лучше своих воспитывать и давать молодым шанс»
Юрий Гаврилов поддержал ужесточение лимита на легионеров в России.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».
«Давно уже говорил, что меньше легионеров надо привозить. Вместо этого лучше своих воспитывать и давать молодым шанс. Посмотрите, у нас играет хрен пойми кто, а не легионеры», – сказал бывший футболист «Спартака» Гаврилов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Odds.ru
