Гаврилов за ужесточение лимита: «У нас играет хрен пойми кто, а не легионеры. Меньше надо привозить, лучше своих воспитывать и давать молодым шанс»

Юрий Гаврилов поддержал ужесточение лимита на легионеров в России.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

«Давно уже говорил, что меньше легионеров надо привозить. Вместо этого лучше своих воспитывать и давать молодым шанс. Посмотрите, у нас играет хрен пойми кто, а не легионеры», – сказал бывший футболист «Спартака » Гаврилов .