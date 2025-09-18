  • Спортс
29

Симеоне получил красную за перепалку с болельщиками «Ливерпуля» после победного гола «красных»

Диего Симеоне получил красную карточку в матче с «Ливерпулем».

«Атлетико» проиграл матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3. 

После гола Вирджила ван Дейка на 2-й добавленной ко второму тайму минуте главный тренер мадридской команды вступил в перепалку с болельщиками на «Энфилде». 

Главный арбитр встречи Маурицио Мариани показал аргентинскому специалисту красную карточку. 

