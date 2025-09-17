«Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Ливерпуль» примет «Атлетико» в 1-м туре Лиги чемпионов.

Матч пройдет на стадионе «Энфилд».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов