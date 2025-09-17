«Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Ливерпуль» примет «Атлетико» в 1-м туре Лиги чемпионов.
Матч пройдет на стадионе «Энфилд».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Лига чемпионов. 1 тур
17 сентября 19:00, Энфилд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
