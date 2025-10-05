Мажич о судействе: «РФС встречался с клубами, комментаторами, журналистами, объяснял трактовки. Эксперты хотят показать – я здесь, жив. Не считаю это важным, не играю в это»

Милорад Мажич высказался о спорах вокруг судейства в Мир РПЛ.

– В советские годы перед стартом сезона игроки сдавали тесты по правилам игры в футбол. Сейчас достаточно много критики решений ЭСК и арбитров. Владимир Быстров говорит о смехопанораме, Сергей Семак об отдельном виде искусства. Как оцените уровень экспертного сообщества в России – достаточно много телеграм-каналов и экспертов на ТВ.

– Должен честно сказать – не смотрю комментарии экспертов по судейству на ТВ и в интернете. Мы знаем о проблемах и концентрируемся на их решении.

Что касается экзаменов, то перед сезоном мы отправили материалы в клубы. Потом судейский департамент спрашивает – вы посмотрели презентацию по судейским трактовкам? Ответ – нет.

Но мы встречались с клубами, комментаторами, журналистами, объясняли трактовки. Но нужно понимать, что клубы или эксперты не будут знать правила так, как знает арбитр – это его ремесло.

Кто-то из экспертов хочет сразу дать комментарий, показывая – я здесь, я жив. Не хочу это комментировать, не считаю важным. Не смотрю газеты – разве там есть что-то позитивное про судей? А вступать в дискуссию не буду. Не играю в это.

Регламент УЕФА очень понятный. Когда вы работаете на УЕФА или ФИФА, не сможете публично критиковать арбитра. Когда я хочу комментировать матчи чемпионата мира и Европы, должен спрашивать разрешения у УЕФА и ФИФА . Мне говорят – нельзя, такой регламент.

Мы не говорим о том, каким ты был в прошлом арбитром, надо говорить – кто ты сейчас, – сказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Мажич.