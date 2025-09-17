Якупов пропустит минимум 1,5 месяца из-за травмы, сообщил Буше: «Один из лидеров «Авангарда». Рискуем потерять в скорости»

Наиль Якупов выбыл на полтора месяца из-за травмы.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ 31-летний форвард «Авангарда » набрал 3 (1+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 1».

«Важная часть нашей команды выбывает на достаточно длительный срок. Он пропустит не менее полутора месяцев. Мы рискуем потерять и в скорости, и в драйве. Это один из лидеров команды.

Однако при этом другие ребята получат свой шанс проявить себя. Мы проходили уже через подобное. И будем искать выходы и решения», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше .

