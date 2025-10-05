«Месси и Роналду – инопланетяне, величайшие игроки всех времен. Дембеле заслужил «Золотой мяч» больше Рафиньи». Защитник «Балтики» Гассама о награде

Натан Гассама назвал игрока «Балтики», способного выиграть «Золотой мяч».

– Дембеле логично выиграл «Золотой мяч». Это нормально. Рафинья? Нет, Дембеле на 100 процентов больше заслужил.

– Раньше было больше конкуренции?

– Месси и Роналду – два инопланетянина, я даже не знаю, возможно ли сделать то, что сделали они. Для меня они – два величайших игрока всех времен.

– Кто из «Балтики» мог бы выиграть «Золотой мяч»?

– Все.

– А если выбрать одного?

– Максим Петров ! – заявил французский защитник «Балтики» Гассама.