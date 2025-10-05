«Месси и Роналду – инопланетяне, величайшие игроки всех времен. Дембеле заслужил «Золотой мяч» больше Рафиньи». Защитник «Балтики» Гассама о награде
Натан Гассама назвал игрока «Балтики», способного выиграть «Золотой мяч».
– Дембеле логично выиграл «Золотой мяч». Это нормально. Рафинья? Нет, Дембеле на 100 процентов больше заслужил.
– Раньше было больше конкуренции?
– Месси и Роналду – два инопланетянина, я даже не знаю, возможно ли сделать то, что сделали они. Для меня они – два величайших игрока всех времен.
– Кто из «Балтики» мог бы выиграть «Золотой мяч»?
– Все.
– А если выбрать одного?
– Максим Петров! – заявил французский защитник «Балтики» Гассама.
