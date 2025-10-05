  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Месси и Роналду – инопланетяне, величайшие игроки всех времен. Дембеле заслужил «Золотой мяч» больше Рафиньи». Защитник «Балтики» Гассама о награде
3

«Месси и Роналду – инопланетяне, величайшие игроки всех времен. Дембеле заслужил «Золотой мяч» больше Рафиньи». Защитник «Балтики» Гассама о награде

Натан Гассама назвал игрока «Балтики», способного выиграть «Золотой мяч».

Дембеле логично выиграл «Золотой мяч». Это нормально. Рафинья? Нет, Дембеле на 100 процентов больше заслужил.

– Раньше было больше конкуренции?

Месси и Роналду – два инопланетянина, я даже не знаю, возможно ли сделать то, что сделали они. Для меня они – два величайших игрока всех времен.

– Кто из «Балтики» мог бы выиграть «Золотой мяч»?

– Все.

– А если выбрать одного?

Максим Петров! – заявил французский защитник «Балтики» Гассама.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗолотой мяч
logoНатан Гассама
logoСборная Португалии по футболу
logoлига 1 Франция
logoБалтика
logoСборная Бразилии по футболу
logoСпорт-Экспресс
logoИнтер Майами
logoпремьер-лига Россия
logoМЛС
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoМаксим Петров
logoСборная Аргентины по футболу
logoПСЖ
logoРафинья Диас
logoУсман Дембеле
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де ла Фуэнте про «Золотой мяч»: «Дембеле – отличный футболист, но я бы предпочел, чтобы приз получил испанец»
8вчера, 07:16
Хави о «Золотом мяче»: «Ямаль заслуживал, как и Витинья, Салах, Педри и Рафинья, но трофеи перевесили. Ламин победит, когда его команда выиграет ЛЧ или ЧМ»
253 октября, 22:07
Родри о выигрыше «Золотого мяча»: «Я не знал, пока не открыли конверт. В детстве я видел, что только Месси и Роналду получают его – не ожидал, что достигну такого уровня»
421 октября, 11:32
Интервью Дембеле после «Золотого мяча»: не считает себя лучшим в мире, первое поздравление – от Месси
51 октября, 10:25
Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить»
15130 сентября, 10:07
Главные новости
Слишкович покинет пост тренера «Оренбурга». Он уже попрощался с командой (Legalbet)
14 минуты назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Балтика» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Ростов» победил «Оренбург»
137433 минуты назад
Гол Сулейманова на 84-й минуте принес «Ростову» победу над «Оренбургом – 1:0
3435 минут назад
Орлов про «Зенит»: «Соболев играет из-за лимита, но Лусиано мастеровитее. Почему не использовать Алипа в защите и аргентинца в нападении? Что ж, Семак так видит»
943 минуты назад
Мажич о судействе: «РФС встречался с клубами, комментаторами, журналистами, объяснял трактовки. Эксперты хотят показать – я здесь, жив. Не считаю это важным, не играю в это»
1252 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» сыграет с «Дженоа», «Удинезе» принимает «Кальяри»
33сегодня, 10:30Live
«Милан» едет в гости к «Ювентусу», а вы можете получить фрибет до 1500 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 10:00Реклама
Гвардиола об интересе «Барсы» к Холанду: «Понимаю их. Какой клуб не мечтает об Эрлинге? Он не настолько глуп, чтобы подписывать контракт, который не хочет выполнить»
22сегодня, 09:59
Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понимаю Семака, все уже запутались в трактовках. Пусть Мажич разъяснит – где рука, где не рука, издадут методичку, а то приходится гадать»
46сегодня, 09:45
«Ахмат» о расизме Сперцяна в адрес Ндонга: «Требуем расследования РФС, мы доверяем богобоязненному Усману. Это не первый случай – Мамаев назвал Родолфо обезьяной в 2017-м»
126сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Пари НН» – 0:0, онлайн-трансляция. Ильин, Камано, Мухин и Боселли играют
18 минут назадLive
«Диас – огромная потеря для «Ливерпуля». Луис прессинговал, жертвовал собой ради обороны, команде этого не хватает». Старридж об игроке «Баварии»
419 минут назад
«Оренбург» проиграл 4 матча подряд в РПЛ и идет 14-м. «Ростов» не уступает 6 игр кряду, не пропускает 4 тура и занимает 10-е место
234 минуты назад
Израильская футбольная ассоциация про Хайкина: «Не предлагали Никите выступать за нашу сборную. Не рассматриваем этот вариант»
4сегодня, 10:28
Азмун не сыграет с Россией. Форвард сборной Ирана и «Шабаб Аль-Ахли» получил перелом малоберцовой кости
1сегодня, 10:20
Гаврилов за ужесточение лимита: «У нас играет хрен пойми кто, а не легионеры. Меньше надо привозить, лучше своих воспитывать и давать молодым шанс»
16сегодня, 10:11
Первая лига. «Арсенал» играет с «Соколом», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
6сегодня, 10:00Live
36-летний Песьяков: «Готов до 40 лет играть, чувствую себя великолепно. Но не буду никого мучить своей игрой»
13сегодня, 08:59
Аллегри не хочет мстить «Ювентусу»: «Я благодарю их за проведенные в клубе годы»
9сегодня, 08:54
«Сельта» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 07:58