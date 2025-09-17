Азербайджан не высказывался против бана России: «УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам»
Ранее стало известно, что вопрос отстранения России от международных турниров обсуждался на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в Тиране 11 сентября.
Утверждалось, что за полноценное возвращение россиян в международный футбол выступили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан.
«Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Исполком УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам», – сказал пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Мурад Ахундов.
Представитель АФФА добавил, что Азербайджан не представлен в исполнительном комитете УЕФА.
«Отмечу также, что подобные решения принимаются на уровне исполкома УЕФА, а не стран – членов организации», – подчеркнул Ахундов.