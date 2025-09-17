Клубы НХЛ интересуются Капризовым. «Миннесота» рассчитывает договориться с форвардом и не хочет его обменивать (Пьер ЛеБрюн)
Клубы НХЛ хотят выменять Кирилла Капризова у «Миннесоты».
Ранее российский нападающий отклонил предложение о продлении контракта на 8 лет и 128 млн долларов.
По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, «Уайлд» уже получали звонки от клубов, интересовавшихся Капризовым.
«Миннесота» верит, что может договориться с игроком и не планирует его обмен в ближайшее время.
Действующее соглашение Капризова со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года.
За пять сезонов в составе «Миннесоты» на его счету 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.
Пишут, что Капризов хочет зарплату $18-19 млн. Так, а что происходит?
