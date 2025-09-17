«Зенит» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Зенит» примет «Ахмат» в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Матч пройдет на «Газпром Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
