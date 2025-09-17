Федченко отстаивала замену Петросян на Горбачеву на олимпийском отборе. Аделия прерывала подготовку из-за травмы («СЭ»)

Фигуристку Петросян могли заменить на Горбачеву из-за последствий травмы Аделии.

Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева прилетели в Пекин, где с 19 по 21 сентября пройдет олимпийский квалификационный турнир. Петросян – основная участница, Горбачева – запасная.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Федерация фигурного катания России (ФФККР ) до последнего рассматривала вариант с заменой Петросян на Горбачеву. Его активно отстаивала тренер Алины Софья Федченко.

По информации издания, у Аделии были перерывы в процессе подготовки из-за последствий травмы, стабильных четверных прыжков у фигуристки пока нет.