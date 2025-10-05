  • Спортс
Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понимаю Семака, все уже запутались в трактовках. Пусть Мажич разъяснит – где рука, где не рука, издадут методичку, а то приходится гадать»

Геннадий Орлов пошутил о том, что Артем Дзюба не забил «Зениту» с пенальти.

Бывший форвард петербуржцев, играющий за «Акрон», не реализовал свою попытку в добавленное ко второму тайму время в игре 11-го тура Мир РПЛ (1:1).

«Зенит» потерял очки в Самаре, но мог ведь вообще уехать оттуда ни с чем. Гостям нужно сказать спасибо Дзюбе, который не реализовал пенальти. Ну что поделать – бывает... Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в питерском клубе (смеется). Это шутка, конечно.

Хотя если взять сам пенальти... Не знаю. Могу понять Семака, который пожимает плечами. Все уже запутались в формулировках, трактовках.

Мяч сначала попал Дугласу в лицо, а уже потом отлетел в руку, опустился на руку. И разве это 11-метровый? Не уверен. Во всяком случае пусть Мажич со своими помощниками наконец-то разъяснит общественности такие вещи. Где рука, где не рука, где фол? Никто же ничего не понимает. Все в неведении!

Ну пусть наши судьи издадут методичку, опубликуют ее. А то все время приходится гадать. Это не дело. Трактовки должны быть одинаковыми. РФС должен работать», – сказал журналист и комментатор Орлов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
