Слишкович покинет пост тренера «Оренбурга». Он уже попрощался с командой (Legalbet)
Владимир Слишкович покинет пост главного тренера «Оренбурга».
«Оренбург» сегодня на своем поле проиграл «Ростову» (0:1) в 11-м туре Мир РПЛ. В Премьер-лиге у команды теперь четыре поражения подряд и две ничьих, оренбуржцы занимают 14-е место.
Как сообщает Legalbet, Слишкович в ближайшее время уйдет в отставку. 42-летний тренер уже попрощался с командой.
Напомним, Владимир стал главным тренером «Оренбурга» в октябре 2024 года. С ним команда провела 36 игр, одержала 8 побед, потерпела 21 поражение и 7 раз сыграла вничью.
