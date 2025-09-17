0

«Крылья Советов» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 4-м туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет на «Самара-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
17 сентября 15:00,
Крылья Советов
Не начался
Краснодар

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Главные новости
«Бенфика» уволила Лаже после поражения от «Карабаха»
13 минуты назад
Победа «Реала» с двумя пенальти, 4:4 «Юве» и «Дортмунда», допинг у форварда «Спартака» Морозова, Кудашову дали 5 матчей на исправление ситуации, Петросян вылетела в Пекин и другие новости
442 минуты назад
Все просто: угадываете победителей в матчах ЛЧ – забираете джерси любимого клуба
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Арсенал» обыграл испанские клубы 6 раз подряд первым в истории ЛЧ/КЧ
7сегодня, 03:38
Месси забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сиэтлом» (3:1). У форварда 28+12 за «Интер Майами» в 36 играх сезона
14сегодня, 01:51
МЛС. Гол и ассист Месси принесли победу «Интер Майами» над «Сиэтл Саундерс» – 3:1
21сегодня, 01:37
Насри о 2-м пенальти «Реала»: «Я не вижу здесь 11-метрового. Если судья дал его, чтобы компенсировать красную Карвахаля, тогда не надо было давать карточку. Хотелось бы объяснений»
119вчера, 22:12
Тудор про 4:4 с «Боруссией»: «Это лучшее, на что «Ювентус» сейчас способен. Мы показали, что у нас есть воля к победе и отличная скамейка, и это хороший знак»
25вчера, 22:03
Алонсо про 2:1 с «Марселем»: «Реал» показал дух Лиги чемпионов, очень важные три очка. Удаление Карвахаля осложнило ситуацию, его можно было избежать»
57вчера, 22:00
Максименко – худший в РПЛ по предотвращенным голам: вратарь «Спартака» пропустил на 2,9 мяча больше ожидаемого. Латышонок тоже в пятерке худших
65вчера, 21:52
Последние новости
Тренер «Бенфики» о 2:3 с «Карабахом»: «Хорошо начали игру, но первый пропущенный гол нас подкосил. Команда должна уметь подняться после такого поражения»
7сегодня, 03:25
Де Дзерби об 1:2 с «Реалом»: «Марсель» мог победить. Жаль, что в большинстве не встречали всей командой соперника на 20-30 метров выше»
5сегодня, 02:10
Тренер «Карабаха» Гурбанов о 3:2 с «Бенфикой» после 0:2: «Ребята верили, не сломались, не выпали из игры и добыли большую победу»
12сегодня, 01:32
Хавбек «Боруссии» Нмеча о 4:4 с «Юве»: «Жаль, что пропустили два гола в добавленное время, но очко в Турине – это все-таки хороший результат»
1сегодня, 01:17
Влахович о 4:4 с «Боруссией»: «Ювентусу» нужно лучше читать игру и не пропускать так много голов, особенно после того, как сами забиваем. Каждый любит выходить в старте, но я уважаю выбор тренера»
5вчера, 21:46
Мбаппе о 2:1 с «Марселем»: «В некоторых моментах «Реал» мог быть эффективнее, и прежде всего я сам. Мы знали, что на «Бернабеу» получим свой шанс даже вдесятером»
12вчера, 21:41
Влаховича признали лучшим игроком матча с «Боруссией». У форварда «Ювентуса» дубль и ассист после выхода на замену
9вчера, 21:37
Тибо Куртуа: «Алонсо настаивает, чтобы все – Мбаппе, Гюлер – возвращались за мячом, и это сильно меняет игру «Реала»
21вчера, 21:36
«Ювентус» и «Боруссия» забили 8 голов во втором тайме и повторили рекорд ЛЧ
2вчера, 21:26
У Влаховича 6 голов и ассист в 6 последних матчах за «Ювентус». Душан дважды забил «Боруссии»
16вчера, 21:12