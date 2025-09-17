«Крылья Советов» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 4-м туре Фонбет Кубка России.
Матч пройдет на «Самара-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
