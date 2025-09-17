«Бенфика» уволила Лаже после поражения от «Карабаха»
Бруну Лаже уволен с поста тренера «Бенфики».
Об этом объявил президент клуба Руй Кошта после домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре Лиги чемпионов.
По словам Кошты, «Бенфика» рассчитывает назначить нового тренера к субботнему матчу чемпионата Португалии с «АВС».
Лаже возглавлял лиссабонский клуб с начала сентября 2024 года, выиграв с ним Кубок португальской лиги. Ранее, в 2019 году, он привел «Бенфику» к победе в национальном чемпионате.
После 4 матчей текущего чемпионата Португалии «орлы» занимают в таблице 6-е место, имея игру в запасе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Бенфики»
