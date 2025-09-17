59

«Бенфика» уволила Лаже после поражения от «Карабаха»

Бруну Лаже уволен с поста тренера «Бенфики».

Об этом объявил президент клуба Руй Кошта после домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре Лиги чемпионов.

По словам Кошты, «Бенфика» рассчитывает назначить нового тренера к субботнему матчу чемпионата Португалии с «АВС».

Лаже возглавлял лиссабонский клуб с начала сентября 2024 года, выиграв с ним Кубок португальской лиги. Ранее, в 2019 году, он привел «Бенфику» к победе в национальном чемпионате.

После 4 матчей текущего чемпионата Португалии «орлы» занимают в таблице 6-е место, имея игру в запасе.

«Бавария» против «Челси». Кто победит?2826 голосов
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Бенфики»
logoБенфика
отставки
logoКарабах
logoвысшая лига Португалия
logoРуй Кошта
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБруну Лаже
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Бенфики» о 2:3 с «Карабахом»: «Хорошо начали игру, но первый пропущенный гол нас подкосил. Команда должна уметь подняться после такого поражения»
9сегодня, 03:25
Тренер «Карабаха» Гурбанов о 3:2 с «Бенфикой» после 0:2: «Ребята верили, не сломались, не выпали из игры и добыли большую победу»
16сегодня, 01:32
«Карабах» победил «Бенфику» на выезде (3:2), отыгравшись с 0:2 в 1-м туре ЛЧ
79вчера, 21:05
Главные новости
Победа «Реала» с двумя пенальти, 4:4 «Юве» и «Дортмунда», допинг у форварда «Спартака» Морозова, Кудашову дали 5 матчей на исправление ситуации, Петросян вылетела в Пекин и другие новости
82 минуты назад
Кто, кроме Анчелотти, брал кубок с «Миланом»? Тест для ценителей ЛЧ
14 минут назадТесты и игры
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
949 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» в гостях у «Крыльев», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи»
77сегодня, 05:10
Все просто: угадываете победителей в матчах ЛЧ – забираете джерси любимого клуба
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Арсенал» обыграл испанские клубы 6 раз подряд первым в истории ЛЧ/КЧ
18сегодня, 03:38
Месси забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сиэтлом» (3:1). У форварда 28+12 за «Интер Майами» в 36 играх сезона
21сегодня, 01:51
МЛС. Гол и ассист Месси принесли победу «Интер Майами» над «Сиэтл Саундерс» – 3:1
22сегодня, 01:37
Насри о 2-м пенальти «Реала»: «Я не вижу здесь 11-метрового. Если судья дал его, чтобы компенсировать красную Карвахаля, тогда не надо было давать карточку. Хотелось бы объяснений»
146вчера, 22:12
Тудор про 4:4 с «Боруссией»: «Это лучшее, на что «Ювентус» сейчас способен. Мы показали, что у нас есть воля к победе и отличная скамейка, и это хороший знак»
28вчера, 22:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
13 минут назад
«Тоттенхэм» не проигрывает дома в еврокубках 21 матч
123 минуты назад
«Зенит» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1сегодня, 05:00
«Крылья Советов» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 03:53
Тренер «Бенфики» о 2:3 с «Карабахом»: «Хорошо начали игру, но первый пропущенный гол нас подкосил. Команда должна уметь подняться после такого поражения»
9сегодня, 03:25
Де Дзерби об 1:2 с «Реалом»: «Марсель» мог победить. Жаль, что в большинстве не встречали всей командой соперника на 20-30 метров выше»
8сегодня, 02:10
Тренер «Карабаха» Гурбанов о 3:2 с «Бенфикой» после 0:2: «Ребята верили, не сломались, не выпали из игры и добыли большую победу»
16сегодня, 01:32
Хавбек «Боруссии» Нмеча о 4:4 с «Юве»: «Жаль, что пропустили два гола в добавленное время, но очко в Турине – это все-таки хороший результат»
2сегодня, 01:17
Влахович о 4:4 с «Боруссией»: «Ювентусу» нужно лучше читать игру и не пропускать так много голов, особенно после того, как сами забиваем. Каждый любит выходить в старте, но я уважаю выбор тренера»
5вчера, 21:46
Мбаппе о 2:1 с «Марселем»: «В некоторых моментах «Реал» мог быть эффективнее, и прежде всего я сам. Мы знали, что на «Бернабеу» получим свой шанс даже вдесятером»
12вчера, 21:41