«Бенфика» уволила Лаже после поражения от «Карабаха»

Бруну Лаже уволен с поста тренера «Бенфики».

Об этом объявил президент клуба Руй Кошта после домашнего поражения от «Карабаха » (2:3) в 1-м туре Лиги чемпионов.

По словам Кошты, «Бенфика » рассчитывает назначить нового тренера к субботнему матчу чемпионата Португалии с «АВС».

Лаже возглавлял лиссабонский клуб с начала сентября 2024 года, выиграв с ним Кубок португальской лиги. Ранее, в 2019 году, он привел «Бенфику» к победе в национальном чемпионате.

После 4 матчей текущего чемпионата Португалии «орлы» занимают в таблице 6-е место, имея игру в запасе.