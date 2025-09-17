«Реал» недоволен тем, как агенты Винисиуса ведут переговоры о новом контракте, и допускает, что вингер попробует уйти свободным агентом в 2027-м

«Реалу» не удается договориться с Винисиусом Жуниором о продлении контракта.

По информации ESPN , окружение вингера считает, что предложенные условия (20 млн евро в год) недостаточно хороши, учитывая, что игрок сейчас зарабатывает 17 млн.

В то же время руководство «Реала » недовольно тем, как представители Винисиуса ведут переговоры.

Подчеркивается, что в определенный момент «Реал» был уверен, что все идет к заключению новой сделки, но ситуация усложнилась после того, как в нарушение своего слова игрок изменил некоторые условия.

В мадридской команде допускают, что Винисиус может попытаться уйти в 2027-м в качестве свободного агента, хотя прежде продление контракта казалось неизбежным.