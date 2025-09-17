  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» недоволен тем, как агенты Винисиуса ведут переговоры о новом контракте, и допускает, что вингер попробует уйти свободным агентом в 2027-м
27

«Реал» недоволен тем, как агенты Винисиуса ведут переговоры о новом контракте, и допускает, что вингер попробует уйти свободным агентом в 2027-м

«Реалу» не удается договориться с Винисиусом Жуниором о продлении контракта.

По информации ESPN, окружение вингера считает, что предложенные условия (20 млн евро в год) недостаточно хороши, учитывая, что игрок сейчас зарабатывает 17 млн.

В то же время руководство «Реала» недовольно тем, как представители Винисиуса ведут переговоры.

Подчеркивается, что в определенный момент «Реал» был уверен, что все идет к заключению новой сделки, но ситуация усложнилась после того, как в нарушение своего слова игрок изменил некоторые условия.

В мадридской команде допускают, что Винисиус может попытаться уйти в 2027-м в качестве свободного агента, хотя прежде продление контракта казалось неизбежным.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
ESPN
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти
71сегодня, 20:11
Анчелотти о том, гарантированы ли Винисиусу и Родриго места на ЧМ-2026: «Если они будут в лучшей форме, то да. С ними я выигрывал ЛЧ»
115 сентября, 18:57
Ривалдо о Винисиусе в запасе «Реала»: «Не считаю это наказанием, такая стратегия поможет ему вырасти еще больше. Алонсо знает, как извлечь из него максимум»
26 сентября, 16:15
Главные новости
Пети о «Реале»: «В ЛЧ все спорные решения в матчах с грандами вроде «Баварии» – в пользу мадридцев, иначе не бывает»
311 минут назад
У «ПСЖ» 6 побед в 6 матчах сезона – 5 в игровое время и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
319 минут назад
Симеоне получил красную за перепалку с болельщиками «Ливерпуля» после победного гола «красных»
2927 минут назад
Футбольный Вордли: угадайте клубы РПЛ – из букв на экране. Вспомните всех – от «Спартака» до «Анжи»
29 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» одержал все 5 побед в сезоне благодаря голам после 80-й минуты
3129 минут назад
«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд после поражения в игре за Суперкубок Англии
1229 минут назад
«Бавария» обыграла «Челси» 4 раза подряд после поражения в финале ЛЧ в 2012-м
1934 минуты назад
«Ливерпуль» на 92-й вырвал победу у «Атлетико» в ЛЧ – 3:2! Робертсон забил на 4-й минуте, Салах – на 6-й‭, Льоренте сделал дубль
8841 минуту назад
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико», «Бавария» победила «Челси», «ПСЖ» разгромил «Аталанту», «Интер» обыграл «Аякс»
81041 минуту назад
«Бавария» обыграла «Челси» – 3:1. Кейн забил два гола, Палмер – один, Чалоба срезал мяч в свои ворота
17542 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича признан лучшим игроком матча с «Аталантой». Вингер «ПСЖ» забил гол на 39-й
17 минут назад
Ван Дейк с победным голом на 92-й признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» – «Атлетико»
314 минут назад
Кейн – лучший игрок матча с «Челси» в ЛЧ. Форвард «Баварии» сделал дубль
318 минут назад
У «Атлетико» 2 поражения, 2 ничьих и 1 победа в 5 матчах сезона
321 минуту назад
«Челси» впервые проиграл в этом сезоне – «Баварии» в ЛЧ. До этого было 2 победы и 2 ничьих в АПЛ
631 минуту назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Суонси» принимает «Ноттингем Форест»
930 минут назадLive
У «Интера» 4 победы, 3 поражения и 1 ничья в 8 матчах при Киву
341 минуту назад
«Интер» победил «Аякс» – 2:0. Тюрам сделал дубль с пасов Чалханоглу
1047 минут назад
«ПСЖ» разгромил «Аталанту» в ЛЧ – 4:0. Хвича, Маркиньос, Мендеш и Рамуш забили, Барколя не реализовал пенальти
1947 минут назад
Черчесов об отмене красной Гандри: «Я видел, что ничего не было. Раньше если удаляли, никто никого не возвращал. Но судья тоже живой человек – старался, работал, ошибался»
8сегодня, 20:35