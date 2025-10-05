Израильская футбольная ассоциация про Хайкина: «Не предлагали Никите выступать за нашу сборную. Не рассматриваем этот вариант»

Сборная Израиля не рассматривает приглашение российского вратаря Никиты Хайкина.

У 30-летнего голкипера «Буде-Глимт » есть паспорта Израиля и Великобритании. Утверждалось , что Никиту могут вызвать в сборную Израиля, но сам футболист хочет играть за Норвегию.

«Информация о том, что Израиль может предложить Никите Хайкину выступать за нашу национальную сборную, не соответствует действительности. Мы не рассматриваем этот вариант», – сообщили в пресс-службе Израильской футбольной ассоциации.