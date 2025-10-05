  • Спортс
  36-летний Песьяков: «Готов до 40 лет играть, чувствую себя великолепно. Но не буду никого мучить своей игрой»
36-летний Песьяков: «Готов до 40 лет играть, чувствую себя великолепно. Но не буду никого мучить своей игрой»

Сергей Песьяков готов играть в футбол до сорока лет.

«Мыслей о завершении карьеры даже близко нет. Чувствую себя великолепно и готов еще 3-4 года играть – силы на это есть. Готов примерно до 40 лет играть, но какой-то определенной планки нет.

Понятно, буду отталкиваться от своего здоровья, востребованности. Не буду мучить своей игрой, если буду играть плохо. Может, еще в каких-то низших лигах могу кружочек сыграть.

Такого, чтобы я кого-то мучил и портил атмосферу – не будет», – сказал 36-летний вратарь «Крыльев Советов» Песьяков.

