Россия разгромила Катар, Алькарас – чемпион US Open, Испания и Бельгия забили по 6 голов в отборе ЧМ, «Макларен» приказал Пиастри пропустить Норриса, Грузия в 1/4 Евробаскета и другие новости

1. Сборная России разгромила Катар на выезде – 4:1. У Сергеева гол и ассист пяткой, Кисляк забил дебютный мяч. Команда Карпина не проигрывает 19 матчей подряд.

2. Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера в финале US Open. Это шестой «Большой шлем» для 22-летнего испанца, он вернется на первую строчку рейтинга спустя два года.

3. Квалификация ЧМ-2026. Испания забила 6 голов Турции, Бельгия разгромила Казахстан (6:0), Германия обыграла Северную Ирландию (3:1), Нидерланды победили Литву (3:2) благодаря дублю Депая, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной.

4. Макс Ферстаппен с отрывом в 19 секунд выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии. Пиастри обогнал Норриса из-за медленного пит-стопа Ландо и пропустил напарника после приказа «Макларена». В итоге Норрис стал вторым, Пиастри – третий, но Оскар не расстроился .

5. Евробаскет-2025. 1/8 финала. 37 очков Янниса принесли Греции победу над Израилем, Грузия обыграла Францию, Словения победила Италию.

6. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Спартак» победил «Сочи», «Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик», «Трактор» уступил «Барысу», «Сибирь» проиграла «Амуру».

7. Женский чемпионат мира по волейболу. Италия в финале обыграла Турцию на тай-брейке, Бразилия одолела Японию в матче за бронзу.

8. Мусаев позвонил Челестини после перепалки из-за удаления Кордобы. Тренеры «Краснодара» и ЦСКА уладили разногласия, конфликта между клубами нет.

9. «Бавария» не выкупит Джексона после аренды, заявил Хенесс: «Николас должен провести 40 матчей в старте, чего не будет ни в коем случае».

10. Кубок Содружества по биатлону. Антон Смольский победил в гонке преследования у мужчин, Наталия Шевченко выиграла гонку у женщин.

11. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Локомотив» в финале Кубка России по регби. На матч пришли 11 968 человек – это рекорд .

12. Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг арестован в Москве. Его обвиняют в преступлениях против власти.

13. Пропалестинский активист спровоцировал завал в пелотоне «Вуэльты», выбежав на трассу.

14. НФЛ. 1-я неделя. «Атланта» уступила «Тампе», «Нью-Ингленд» проиграл «Лас-Вегасу» и другие матчи.

15. Ротенберг вручил шлем «Формулы-1» и цепь лучшему игроку матча в «Красной Машине Юниор» и 6 раз ударил кувалдой по шине: «Сколько забили, столько раз бьем в колесо победы».

Цитаты дня.

Головин после 4:1 с Катаром: «Эта сборная России 100% вышла бы на Евро»

Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять . Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит»

«Засуньте свою Палестину себе в задницу» . Фанаты Северной Ирландии – демонстрантам на пропалестинском марше перед матчем с Германией

Бердин о жизни в Северной Америке: «Все раздражало, каждый год уговаривал себя еще потерпеть . В НХЛ ездил к репетитору, только чтобы поговорить на русском»

Хенесс о 90 млн евро за Вольтемаде: «Действия «Ньюкасла» не имеют отношения к футболу, это похоже на «Монополию» . «Бавария» – настоящий победитель летнего окна»

«Я бы позволил России сохранить часть территорий . Это справедливый компромисс». Владелец «Фореста» Маринакис о конфликте на Украине

Гендиректор «Пятницы»: «Тутберидзе говорит: «Я, возможно, самый одиозный тренер в стране. Но у меня есть правило. Мне насрать »