Кисляк забил первый гол за сборную России – головой Катару после навеса Кругового
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк забил первый гол за сборную России.
Сборная России играет в гостях с Катаром в BetBoom товарищеском матче (2:0, первый тайм). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию.
На 35-й минуте 20-летний хавбек головой из центра штрафной поразил ворота катарцев после навеса партнера по ЦСКА левого защитника Данила Кругового.
Эта игра – пятая для Кисляка за национальную сборную. Подробная статистика выступлений Матвея – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
