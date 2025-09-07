14

Кисляк забил первый гол за сборную России – головой Катару после навеса Кругового

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк забил первый гол за сборную России.

Сборная России играет в гостях с Катаром в BetBoom товарищеском матче (2:0, первый тайм). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию.

На 35-й минуте 20-летний хавбек головой из центра штрафной поразил ворота катарцев после навеса партнера по ЦСКА левого защитника Данила Кругового.

Эта игра – пятая для Кисляка за национальную сборную. Подробная статистика выступлений Матвея – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
