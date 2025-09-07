КХЛ. «Сибирь» принимает «Амур», «Трактор» в гостях у «Барыса», «Спартак» сыграет с «Сочи», «Нефтехимик» – с «Северсталью»
Сегодня проходят очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сибирь» принимает «Амур», «Трактор» проведет гостевой матч с «Барысом», «Спартак» сыграет с «Сочи», «Нефтехимик» – с «Северсталью».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
