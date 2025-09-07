Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Литвы, Германия примет Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания против Турции

В Европе пройдут матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Нидерландов сыграет в гостях с Литвой, Германия примет Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан , Испания встретится на выезде с Турцией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

