Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Литвы, Германия примет Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания против Турции
В Европе пройдут матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Нидерландов сыграет в гостях с Литвой, Германия примет Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания встретится на выезде с Турцией.
Европа
6-й тур
7 сентября 13:00, стадион Бориса Пайчадзе
7 сентября 16:00, стадион Дарюса и Гиренаса
Не начался
7 сентября 16:00, Филипп II
Не начался
7 сентября 18:45, Констант Ванден Сток
7 сентября 18:45, РейнЭнергиШтадион
Не начался
7 сентября 18:45, Конья Бююкшехир Стады
7 сентября 18:45, Stadion Śląski
7 сентября 18:45, Stade de Luxembourg
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Нули России с Иорданией – как вам?25724 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости