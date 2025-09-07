  • Спортс
10

Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Литвы, Германия примет Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания против Турции

В Европе пройдут матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Нидерландов сыграет в гостях с Литвой, Германия примет Северную Ирландию, БельгияКазахстан, Испания встретится на выезде с Турцией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

6-й тур

Квалификация ЧМ. 6 тур
7 сентября 18:45, Stadion Śląski
Польша
Не начался
Финляндия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Нули России с Иорданией – как вам?25724 голоса
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс
результаты
