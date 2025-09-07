Россия сыграет в гостях с Катаром в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
Сборная России сыграет в гостях с Катаром в товарищеском матче.
Игра пройдет в Дохе.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Оkkо.
Товарищеский матч
7 сентября 15:15, Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Нули России с Иорданией – как вам?25724 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
