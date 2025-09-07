Ротенберг вручил шлем «Формулы-1» и цепь лучшему игроку матча в «Красной Машине Юниор» и 6 раз ударил кувалдой по шине: «Сколько забили, столько раз бьем в колесо победы»

Роман Ротенберг пообщался с юными игроками «Красной Машины Юниор».

Сегодня «Красная Машина Юниор» победила мытищинский «Атлант» в рамках Первенства Московской области, забив 6 голов.

Ранее экс-тренер СКА вошел в совет директоров «Динамо ». Сообщалось, что перед ним стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея в системе клуба.

«Лучшему игроку будет вручаться шлем «Формулы-1». А почему «Формулы-1»? Потому что «Красная Машина» – это и есть «Формула-1». Самая быстрая, мощная, умная машина.

И сколько забили, столько раз пробиваем в колесо победы», – сказал член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг игрокам в раздевалке.

После этого он 6 раз ударил по шине кувалдой.

Скриншоты: t.me/rotenberg81

Ротенберг также вручил лучшему игроку цепь.

«Ребята, это звенья одной цепи. Команда – это как эти звенья должны работать. Как команда работает. Лучшему игроку вручается цепь. Это у нас наш вратарь, который героически 2 игры сыграл. Непростые матчи. Вчера вообще он сыграл феноменально, в одиночку помогал», – отметил Ротенберг.