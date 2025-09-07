Владелец «Ноттингем Форест» предложил вариант завершения конфликта на Украине.

Эвангелос Маринакис обсудил ситуацию с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

– Если прекратить финансировать Зеленского, конфликт (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) закончится.

– Как вы себе представляете такое завершение конфликта?

– Я бы предпочел, чтобы дети перестали умирать, и позволил бы России сохранить часть территории и прекратить конфликт. Это справедливый компромисс, – сказал Маринакис в ходе саммита Economist Impact.