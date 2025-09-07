«Я бы позволил России сохранить часть территорий. Это справедливый компромисс». Владелец «Фореста» Маринакис о конфликте на Украине
Владелец «Ноттингем Форест» предложил вариант завершения конфликта на Украине.
Эвангелос Маринакис обсудил ситуацию с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
– Если прекратить финансировать Зеленского, конфликт (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) закончится.
– Как вы себе представляете такое завершение конфликта?
– Я бы предпочел, чтобы дети перестали умирать, и позволил бы России сохранить часть территории и прекратить конфликт. Это справедливый компромисс, – сказал Маринакис в ходе саммита Economist Impact.
