Бельгия – Казахстан. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Бельгии примет Казахстан в 6-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Брюсселе.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Квалификация ЧМ. 6 тур
7 сентября 18:45, Констант Ванден Сток
