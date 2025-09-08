Алькарас вернется на первую строчку рейтинга спустя два года
Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира в обновленном рейтинге.
Испанец в финале US Open обыграл действующего лидера рейтинга Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).
Алькарас покинул первую строчку в сентябре 2023-го, когда не смог защитить титул US Open. Синнер был №1 с июня прошлого года – он провел в статусе первой ракетки мира 65 недель непрерывно.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
