НФЛ. 1-я неделя. «Филадельфия» сыграла с «Далласом», «Чарджерс» против «Канзас-Сити» и другие матчи

С 5 по 9 сентября пройдут матчи первой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

1-я неделя

5 сентября

ФиладельфияДаллас – 24:20 (7:7, 14:13, 3:0, 0:0)

Ход матча:

  • Ч1. Тачдаун ДАЛ. RB Джавонтей Уильямс на выносе (+1 K Брэндон Обри) (0:7)

  • Ч1. Тачдаун ФИЛ. QB Джейлен Хертс на выносе (+1 K Джейк Эллиотт) (7:7)

  • Ч2. Тачдаун ДАЛ. RB Джавонтей Уильямс на выносе (+1 K Брэндон Обри) (7:14)

  • Ч2. Тачдаун ФИЛ. QB Джейлен Хертс на выносе (+1 K Джейк Эллиотт) (14:14)

  • Ч2. Филд-гол ДАЛ. K Брэндон Обри (14:17)

  • Ч2. Тачдаун ФИЛ. RB Сейкуон Баркли на выносе (+1 K Джейк Эллиотт) (21:17)

  • Ч2. Филд-гол ДАЛ. K Брэндон Обри (21:20)

  • Ч3. Филд-гол ФИЛ. K Джейк Эллиотт (24:20)

Лидеры в нападении:

  • Пас: Джейлен Хертс (ФИЛ) — 19/23, 152 ярда; Дак Прескотт (ДАЛ) — 21/34, 188 ярдов

  • Вынос: Джейлен Хертс (ФИЛ) — 14 попыток, 62 ярда, 2 тд; Джавонтей Уильямс (ДАЛ) — 15 попыток, 54 ярда, 2 тд

  • Прием: Джахан Дотсон (ФИЛ) — 3 приема, 59 ярдов; Сиди Лэмб (ДАЛ) — 7 приемов, 110 ярдов

6 сентября

Лос-Анджелес ЧарджерсКанзас-Сити – 3.00

7 сентября

АтлантаТампа-Бэй – 20.00

КливлендЦинциннати – 20.00

ИндианаполисМайами – 20.00

ДжексонвиллКаролина – 20.00

Нью-ИнглендЛас-Вегас – 20.00

Нью-ОрлеанАризона – 20.00

Нью-Йорк ДжетсПиттсбург – 20.00

ВашингтонНью-Йорк Джайентс – 20.00

ДенверТеннесси – 23.05

СиэтлСан-Франциско – 23.05

Грин-БэйДетройт – 23.25

Лос-Анджелес РэмсХьюстон - 23.25

8 сентября

БаффалоБалтимор – 3.20

9 сентября

ЧикагоМиннесота – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

