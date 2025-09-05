НФЛ. 1-я неделя. «Филадельфия» сыграла с «Далласом», «Чарджерс» против «Канзас-Сити» и другие матчи
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
1-я неделя
5 сентября
Филадельфия – Даллас – 24:20 (7:7, 14:13, 3:0, 0:0)
Ход матча:
Ч1. Тачдаун ДАЛ. RB Джавонтей Уильямс на выносе (+1 K Брэндон Обри) (0:7)
Ч1. Тачдаун ФИЛ. QB Джейлен Хертс на выносе (+1 K Джейк Эллиотт) (7:7)
Ч2. Тачдаун ДАЛ. RB Джавонтей Уильямс на выносе (+1 K Брэндон Обри) (7:14)
Ч2. Тачдаун ФИЛ. QB Джейлен Хертс на выносе (+1 K Джейк Эллиотт) (14:14)
Ч2. Филд-гол ДАЛ. K Брэндон Обри (14:17)
Ч2. Тачдаун ФИЛ. RB Сейкуон Баркли на выносе (+1 K Джейк Эллиотт) (21:17)
Ч2. Филд-гол ДАЛ. K Брэндон Обри (21:20)
Ч3. Филд-гол ФИЛ. K Джейк Эллиотт (24:20)
Лидеры в нападении:
Пас: Джейлен Хертс (ФИЛ) — 19/23, 152 ярда; Дак Прескотт (ДАЛ) — 21/34, 188 ярдов
Вынос: Джейлен Хертс (ФИЛ) — 14 попыток, 62 ярда, 2 тд; Джавонтей Уильямс (ДАЛ) — 15 попыток, 54 ярда, 2 тд
Прием: Джахан Дотсон (ФИЛ) — 3 приема, 59 ярдов; Сиди Лэмб (ДАЛ) — 7 приемов, 110 ярдов
6 сентября
Лос-Анджелес Чарджерс – Канзас-Сити – 3.00
7 сентября
Кливленд – Цинциннати – 20.00
Индианаполис – Майами – 20.00
Джексонвилл – Каролина – 20.00
Нью-Ингленд – Лас-Вегас – 20.00
Нью-Орлеан – Аризона – 20.00
Нью-Йорк Джетс – Питтсбург – 20.00
Вашингтон – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Сиэтл – Сан-Франциско – 23.05
Лос-Анджелес Рэмс – Хьюстон - 23.25
8 сентября
9 сентября
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
