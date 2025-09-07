«Бавария» не выкупит Джексона после аренды, заявил Хенесс: «Николас должен провести 40 матчей в старте, чего не будет ни в коем случае»
«Бавария» не планирует выкупать Николаса Джексона по окончании аренды.
Об этом заявил почетный президент мюнхенского клуба Ули Хенесс.
Форвард перешел в «Баварию» из «Челси» на правах аренды за 16,5 млн евро с обязательным выкупом за 65 млн евро при достижении определенных условий.
«Мы заплатили за аренду не 16,5 миллиона евро – игрок и его агент внесли 3 млн евро, так что остается 13,5 млн.
Постоянного трансфера точно не будет. Это произойдет лишь в том случае, если он проведет 40 матчей в стартовом составе. Этого ни в коем случае не будет», – сказал Хенесс в эфире SPORT1.
4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3370 голосов
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости