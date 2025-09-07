«Бавария» не выкупит Джексона после аренды, заявил Хенесс: «Николас должен провести 40 матчей в старте, чего не будет ни в коем случае»

«Бавария» не планирует выкупать Николаса Джексона по окончании аренды.

Об этом заявил почетный президент мюнхенского клуба Ули Хенесс .

Форвард перешел в «Баварию» из «Челси » на правах аренды за 16,5 млн евро с обязательным выкупом за 65 млн евро при достижении определенных условий.

«Мы заплатили за аренду не 16,5 миллиона евро – игрок и его агент внесли 3 млн евро, так что остается 13,5 млн.

Постоянного трансфера точно не будет. Это произойдет лишь в том случае, если он проведет 40 матчей в стартовом составе. Этого ни в коем случае не будет», – сказал Хенесс в эфире SPORT1.