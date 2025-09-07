  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» не выкупит Джексона после аренды, заявил Хенесс: «Николас должен провести 40 матчей в старте, чего не будет ни в коем случае»
72

«Бавария» не выкупит Джексона после аренды, заявил Хенесс: «Николас должен провести 40 матчей в старте, чего не будет ни в коем случае»

«Бавария» не планирует выкупать Николаса Джексона по окончании аренды.

Об этом заявил почетный президент мюнхенского клуба Ули Хенесс.

Форвард перешел в «Баварию» из «Челси» на правах аренды за 16,5 млн евро с обязательным выкупом за 65 млн евро при достижении определенных условий.

«Мы заплатили за аренду не 16,5 миллиона евро – игрок и его агент внесли 3 млн евро, так что остается 13,5 млн.

Постоянного трансфера точно не будет. Это произойдет лишь в том случае, если он проведет 40 матчей в стартовом составе. Этого ни в коем случае не будет», – сказал Хенесс в эфире SPORT1.

4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3370 голосов
Да, вполнеСборная России по футболу
Нет, этого малоВалерий Карпин
Все эти матчи ничего не значатАртем Дзюба
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
logoБавария
logoНиколас Джексон
logoЧелси
logoбундеслига Германия
logoУли Хенесс
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Джексона Барат о «Баварии»: «Николасу была нужна платформа, соответствующая амбициям. Он видит проект, позволяющий ему написать следующую главу наследия»
302 сентября, 05:55
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
132 сентября, 01:30
Главные новости
Германия – Северная Ирландия. 1:1 – Прайс ответил на гол Гнабри. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Юлманд возглавит «Байер», скорее всего. Экс-тренер сборной Дании – фаворит на место тен Хага
13 минут назад
Турция – Испания. 0:2 – Мерино и Педри забили. Онлайн-трансляция
3319 минут назадLive
Гаттузо перед матчем с Израилем: «Больно видеть, как гибнут люди, дети. Но мы здесь, чтобы играть и уважать свою работу»
1629 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия принимает Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания играет с Турцией, Нидерланды победили Литву
16743 минуты назадLive
Карпин считает, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ: «Конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос»
4555 минут назад
Хенесс о 90 млн евро за Вольтемаде: «Действия «Ньюкасла» не имеют отношения к футболу, это похоже на «Монополию». «Бавария» – настоящий победитель летнего окна»
3955 минут назад
«Зенит» предложил 8+4 млн евро за Рикелме Филлипи. «Палмейрас» отказал и хочет 12+3 млн за 18-летнего вингера (Жорже Никола)
32сегодня, 18:08
Головин после 4:1 с Катаром: «Эта сборная России 100% вышла бы на Евро»
73сегодня, 17:53
ЦСКА предложил меньше 10 млн долларов за Сенона, «Боку» это не устраивает (Bolavip)
16сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Бельгия – Казахстан. 1:0 – Де Брюйне забил. Онлайн-трансляция
537 секунд назадLive
Губерниев о 4:1 с Катаром: «Появился блеск в глазах у сборной России. Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют, надо потренироваться физически и ментально»
24 минуты назад
Гвардиола посетил финал US Open между Алькарасом и Синнером
8 минут назадФото
Андрей Канчельскис: «Бесполезно говорить о том, что могла бы показать сборная России на международной арене. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия»
325 минут назад
Холанду наложили три шва под губой после удара о дверь автобуса: «На самом деле выглядит неплохо»
834 минуты назадФото
Дивеев об отстранении России: «Когда-то нас вернут. Не думаю, что будет тройная мотивация – она всегда на 100%»
442 минуты назад
Батраков про 4:1 с Катаром: «В сборной России нет слабых игроков, все сильные. Играть было комфортно, а стоять жарко»
3сегодня, 18:19
Карпин о 4:1 с Катаром: «В первом тайме сыграли практически идеально. Второй не так понравился, подрасслабились»
8сегодня, 18:14
Булыкин о 4:1 с Катаром: «Такая сборная России нравится всем! Нужно продолжать так же и радовать болельщиков»
2сегодня, 18:04
Гави обследуют из-за проблем с коленом, на котором были порваны «кресты». Возможны продолжение консервативного лечения либо артроскопия
13сегодня, 17:56