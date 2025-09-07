Пропалестинский активист спровоцировал завал в пелотоне «Вуэльты», выбежав на трассу
Пропалестинский активист спровоцировал завал на «Вуэльте», выбежав на трассу.
Инцидент произошел на 15-м этапе веломногодневки в Испании. Мужчина с флагом Палестины выбежал на дорогу, когда к нему приближались гонщики.
Представляющий команду Movistar испанец Хавьер Ромо упал, увидев активиста на пути. То же самое произошло с другим спортсменом, когда он попытался избежать столкновения с Ромо.
Из-за падения у Хавьера порвались шорты – он взял небольшую паузу, прежде чем вернуться в гонку. Второй велогонщик, чье имя не указывается, также продолжил этап «Вуэльты».
Ранее из-за антиизраильских протестов был прерван 5-й этап соревнований, а на 11-м было решено не выявлять победителя из-за выхода активистов в финишную зону.
Велокоманда Israel – Premier Tech в ходе многодневки убрала из своего названия слово «Израиль».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Associated Press
