Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. Форвард забил 51-й и 52-й голы и побил рекорд ван Перси

Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.
31-летний нападающий, играющий за «Коринтианс», сделал дубль в матче с Литвой в квалификации ЧМ-2026.
Эти голы стали для Депая 51-м и 52-м за Нидерланды в 104 матчах. Он превзошел достижение Робина ван Перси (50 мячей в 102 матчах) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной своей страны.
Подробно со статистикой Мемфиса, ранее выступавшего за «Атлетико», «Барселону», «Лион», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ, можно ознакомиться здесь.
