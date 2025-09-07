Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. Форвард забил 51-й и 52-й голы и побил рекорд ван Перси

Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.

31-летний нападающий, играющий за «Коринтианс », сделал дубль в матче с Литвой в квалификации ЧМ-2026.

Эти голы стали для Депая 51-м и 52-м за Нидерланды в 104 матчах. Он превзошел достижение Робина ван Перси (50 мячей в 102 матчах) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной своей страны.

Подробно со статистикой Мемфиса, ранее выступавшего за «Атлетико », «Барселону», «Лион », «Манчестер Юнайтед » и ПСВ , можно ознакомиться здесь .

