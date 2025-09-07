Оскар Пиастри: «Размен с Норрисом был справедливым. Ландо ехал впереди всю гонку, никаких проблем»

Пиастри назвал честным размен с Норрисом в Монце.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что не имеет претензий к команде после того, как вернул позицию напарнику Ландо Норрису в конце Гран-при Италии .

Норрис опережал австралийца в борьбе за вторую строчку, однако потерял место из-за заминки на пит-стопе. Команда приказала Оскару пропустить Ландо. На подиуме зрители освистали британца.

«Доволен» – не совсем то слово, но я не слишком разочарован. Очевидно, что сегодня наша команда не показывала темп Макса [Ферстаппена]. Не то чтобы было много упущенных возможностей, просто не хватало скорости, а также не все получилось в квалификации.

Мы обсудим [размен], безусловно. Когда ты выступаешь за одну команду, у тебя одна и та же бригада на пит-стопах, одни механики, на кону многое – не только для нас [двоих], но и для всей команды.

Считаю, сегодняшний размен был справедливым. Ландо ехал впереди всю гонку, так что у меня нет с этим никаких проблем. Но мы точно это обсудим.

В этот уик-энд я не узнал ничего принципиально нового. Если квалифицируешься выше, это тебе помогает. Кроме того, я понимаю, что мне нравится и не нравится в болиде. Постараюсь сделать так, чтобы не оказаться в такой ситуации снова», – отметил лидер «Формулы-1».

Пиастри добавил , что понимает решение:

«Были веские причины для того, чтобы вернуть позицию, это очевидно. Ландо квалифицировался выше и был впереди весь заезд. Я это понимаю».

