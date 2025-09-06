Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Турция и Италия встретятся в финале, Япония и Бразилия разыграют бронзу
7 сентября Турция сыграет с Италией в финале женского ЧМ-2025 по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Женщины
Бангкок, Таиланд
Финал
Турция – Италия – 15.30
Матч за 3-е место
Япония – Бразилия – 11.30
Примечание: время начала матчей – московское.
