Литва – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Сборная Нидерландов сыграет в гостях с Литвой в 6-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Каунасе.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Квалификация ЧМ. 6 тур
7 сентября 16:00, стадион Дарюса и Гиренаса
Не начался
Нули России с Иорданией – как вам?25729 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
