Хенесс о 90 млн евро за Вольтемаде: «Действия «Ньюкасла» не имеют отношения к футболу, это похоже на «Монополию». «Бавария» – настоящий победитель летнего окна»
Ули Хенесс сравнил трансферы «Ньюкасла» с игрой в «Монополию».
Ранее английский клуб за 85+5 млн евро купил 23-летнего нападающего Ника Вольтемаде, интересовавшего «Баварию», у «Штутгарта».
«Мы очень довольны работой «Баварии». Мы настоящие победители летнего трансферного окна. У нас сильная команда, и нам не нужно было серьезно ее усиливать.
Конечно, мы хотели бы иметь Флориана Виртца, но никогда бы не купили его за 150 миллионов евро (полузащитник перешел в «Ливерпуль» из «Байера» – Спортс’‘). Мы предлагали 55 миллионов за Ника Вольтемаде, в то время как «Штутгарт» хотел 75 миллионов. В итоге он ушел в «Ноттингем» [имелся в виду «Ньюкасл»] за 90 миллионов.
То, что делает «Ньюкасл», не имеет никакого отношения к футболу. Это похоже на «Монополию», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Sport1.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости