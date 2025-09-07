Хенесс о 90 млн евро за Вольтемаде: «Действия «Ньюкасла» не имеют отношения к футболу, это похоже на «Монополию». «Бавария» – настоящий победитель летнего окна»

Ули Хенесс сравнил трансферы «Ньюкасла» с игрой в «Монополию».

Ранее английский клуб за 85+5 млн евро купил 23-летнего нападающего Ника Вольтемаде, интересовавшего «Баварию», у «Штутгарта».

«Мы очень довольны работой «Баварии». Мы настоящие победители летнего трансферного окна. У нас сильная команда, и нам не нужно было серьезно ее усиливать.

Конечно, мы хотели бы иметь Флориана Виртца , но никогда бы не купили его за 150 миллионов евро (полузащитник перешел в «Ливерпуль » из «Байера» – Спортс’‘). Мы предлагали 55 миллионов за Ника Вольтемаде , в то время как «Штутгарт» хотел 75 миллионов. В итоге он ушел в «Ноттингем» [имелся в виду «Ньюкасл »] за 90 миллионов.

То, что делает «Ньюкасл», не имеет никакого отношения к футболу. Это похоже на «Монополию», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Sport1.