Гендиректор «Пятницы»: «Тутберидзе говорит: «Я, возможно, самый одиозный тренер в стране. Но у меня есть правило. Мне насрать»

Картозия рассказал, почему выбрал Тутберидзе ведущей шоу «Большие девочки».

Николай Картозия – генеральный директор телеканала «Пятница!».

«Этери Георгиевна Тутберидзе – образец той трудовой этики, которую я так люблю. Либо становишься чемпионом – либо под лед закатаю. Почему Этери? Потому что здесь не нужна селебрядь. У нас проект про волю. Про самосожжение. Нам нужна ведущая, которую девчонки будут бояться больше, чем диагноза «ожирение». <...>

Неделя фэтшейминга. Тренинг: как реагировать на тех, кто называет тебя жирной. И тут Этери вдруг говорит:

– Я получаю хейта не меньше вас. Я, возможно, самый одиозный тренер в стране.

Пауза. И как будто слиток свинца упал.

– Но у меня есть правило. Мне насрать.

Услышав эту золотую формулу, я понял, что передо мной великий продюсер. Ведь «мне насрать» – это практически катехизис современной телеэстетики», – написал Картозия.