Гендиректор «Пятницы»: «Тутберидзе говорит: «Я, возможно, самый одиозный тренер в стране. Но у меня есть правило. Мне насрать»
Николай Картозия – генеральный директор телеканала «Пятница!».
«Этери Георгиевна Тутберидзе – образец той трудовой этики, которую я так люблю. Либо становишься чемпионом – либо под лед закатаю. Почему Этери? Потому что здесь не нужна селебрядь. У нас проект про волю. Про самосожжение. Нам нужна ведущая, которую девчонки будут бояться больше, чем диагноза «ожирение». <...>
Неделя фэтшейминга. Тренинг: как реагировать на тех, кто называет тебя жирной. И тут Этери вдруг говорит:
– Я получаю хейта не меньше вас. Я, возможно, самый одиозный тренер в стране.
Пауза. И как будто слиток свинца упал.
– Но у меня есть правило. Мне насрать.
Услышав эту золотую формулу, я понял, что передо мной великий продюсер. Ведь «мне насрать» – это практически катехизис современной телеэстетики», – написал Картозия.