Головин после 4:1 с Катаром: «Эта сборная России 100% вышла бы на Евро»

Александр Головин оценил победу над Катаром и силу сборной России.

Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию .

– Хороший матч. В первом тайме были лучше. Во втором расслабились немного, дали сопернику забить. Всегда приятно забивать. Но главное – победа. Батраков отдал пас, Кисляк забил. Молодцы.

Сборами довольны. Хотелось выиграть у Иордании, но не получилось.

– На что бы сборная могла претендовать сегодня?

– Проход на большой турнир точно. 100% на Евро вышли бы.

Все хотят играть, думаем, что вернемся. Но мы привыкли к тому, что есть. Даже в товарищеском матче надо играть так, чтобы быть готовыми к официальным играм. С мотивацией проблем нет, – сказал полузащитник «Монако » и сборной России Головин.

