Пиастри обогнал Норриса из-за медленного пит-стопа Ландо и пропустил напарника после приказа «Макларена»

Пиастри и Норрис разменялись позициями перед финишем в Монце.

На заключительных кругах Гран-при Италии пилот «Макларена » Ландо Норрис уступил вторую позицию напарнику Оскару Пиастри из-за заминки на пит-стопе.

После этого Пиастри вернул место Норрису по просьбе команды. В «Макларене» сравнили ситуацию с прошлогодним Гран-при Венгрии , когда британец пропустил австралийца в борьбе за победу.

В итоге Ландо занял второе место, уступив лишь пилоту «Ред Булл » Максу Ферстаппену , Оскар стал третьим.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й