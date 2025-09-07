Пиастри обогнал Норриса из-за медленного пит-стопа Ландо и пропустил напарника после приказа «Макларена»
Пиастри и Норрис разменялись позициями перед финишем в Монце.
На заключительных кругах Гран-при Италии пилот «Макларена» Ландо Норрис уступил вторую позицию напарнику Оскару Пиастри из-за заминки на пит-стопе.
После этого Пиастри вернул место Норрису по просьбе команды. В «Макларене» сравнили ситуацию с прошлогодним Гран-при Венгрии, когда британец пропустил австралийца в борьбе за победу.
В итоге Ландо занял второе место, уступив лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, Оскар стал третьим.
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
