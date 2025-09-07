Мусаев позвонил Челестини после перепалки из-за удаления Кордобы. Тренеры «Краснодара» и ЦСКА уладили разногласия, конфликта между клубами нет («Чемпионат»)

Мурад Мусаев позвонил Фабио Челестини для улаживания конфликта.

Ранее главный тренер «Краснодара » выразил недовольство тем, что представители ЦСКА аплодировали покидавшему поле Джону Кордобе : «Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».

Напомним, на матче команд (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ форвард «быков» Кордоба получил красную карточку за то, что тот пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку.

Тренер ЦСКА отреагировал : «Я не аплодировал. Надо понимать, что там было, Кордоба тоже много что сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают».

По данным «Чемпионата», Мусаев связался с Челестини для обсуждения произошедшего.

«Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА – «Краснодар» из-за удаления Кордобы.

Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции.

Конфликта между клубами и тренерами нет», – цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

Фабио Челестини: «Мусаев говорит, что я из Швейцарии? Но я итальянец, моя семья из Италии, и мне дали хорошее воспитание. Надо уважать людей, которые приехали сюда работать»