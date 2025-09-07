  • Спортс
  • Мусаев позвонил Челестини после перепалки из-за удаления Кордобы. Тренеры «Краснодара» и ЦСКА уладили разногласия, конфликта между клубами нет («Чемпионат»)
Мусаев позвонил Челестини после перепалки из-за удаления Кордобы. Тренеры «Краснодара» и ЦСКА уладили разногласия, конфликта между клубами нет («Чемпионат»)

Мурад Мусаев позвонил Фабио Челестини для улаживания конфликта.

Ранее главный тренер «Краснодара» выразил недовольство тем, что представители ЦСКА аплодировали покидавшему поле Джону Кордобе: «Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».

Напомним, на матче команд (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ форвард «быков» Кордоба получил красную карточку за то, что тот пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку.

Тренер ЦСКА отреагировал: «Я не аплодировал. Надо понимать, что там было, Кордоба тоже много что сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают». 

По данным «Чемпионата», Мусаев связался с Челестини для обсуждения произошедшего.

«Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА – «Краснодар» из-за удаления Кордобы.

Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции.

Конфликта между клубами и тренерами нет», – цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

Фабио Челестини: «Мусаев говорит, что я из Швейцарии? Но я итальянец, моя семья из Италии, и мне дали хорошее воспитание. Надо уважать людей, которые приехали сюда работать»

Нули России с Иорданией – как вам?27076 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Сперцян о поведении Челестини: «Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся. И в прошлом году так было: конкуренты, судьи»
12231 августа, 19:01
Фабио Челестини: «Мусаев говорит, что я из Швейцарии? Но я итальянец, моя семья из Италии, и мне дали хорошее воспитание. Надо уважать людей, которые приехали сюда работать»
15331 августа, 18:46
Челестини про недовольство Мусаева поведением ЦСКА: «Кордоба тоже много чего сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают. Я не аплодировал, если мы в чем‑то ошиблись, попрошу прощения»
8231 августа, 18:17
Мусаев о ЦСКА: «Удалили Кордобу – встали и аплодируют Джону, провоцируют, все тренеры и игроки. Если в Швейцарии это нормально, то в России – нет. Это неуважение, провокация, хамство»
17531 августа, 18:07
