Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять. Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит»
Константин Генич выступил против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может». Также Дегтярев допустил введение налога на легионеров.
«Министерство не должно здесь влиять.
Вторая и первая лиги – хотите за них взяться – пожалуйста! Думайте, как развивать там молодых российских игроков, а Премьер‑лигу, высшую лигу, спорт высших достижений трогать не стоит», – сказал комментатор в эфире «Матч ТВ».
Нули России с Иорданией – как вам?27077 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
