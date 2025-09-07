  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять. Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит»
106

Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять. Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит»

Константин Генич выступил против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может». Также Дегтярев допустил введение налога на легионеров.

«Министерство не должно здесь влиять.

Вторая и первая лиги – хотите за них взяться – пожалуйста! Думайте, как развивать там молодых российских игроков, а Премьер‑лигу, высшую лигу, спорт высших достижений трогать не стоит», – сказал комментатор в эфире «Матч ТВ».

Нули России с Иорданией – как вам?27077 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoВторая лига А
logoВторая лига Б
logoМатч ТВ
logoКонстантин Генич
logoПервая лига
Министерство спорта России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов о лимите: «В СССР играли без легионеров, результаты показывали, чемпионат был конкурентоспособный. Говорят, рядом с хорошими легионерами будут расти молодые. А так не будут?»
32вчера, 21:44
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
208вчера, 14:50
«Поколение Карпина и Мостового росло без легионеров. Говорят, что Батраков, Кисляк растут рядом с иностранцами. Они на самом деле растут с Бариновым, Карпукасом, Миранчуками». Шабаров о лимите
90вчера, 11:10
Главные новости
Россия – Катар. Сафонов, Миранчуки, Головин и Кисляк в старте. Онлайн-трансляция
1004 минуты назадLive
Роналду о заплакавшем болельщике из Армении: «Я завел нового друга. Благодарен за любовь и поддержку»
38 минут назадФото
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Литвы, Германия примет Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания играет с Турцией, Грузия разгромила Болгарию
4428 минут назад
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар». Воспитанник парижан провел 20 лет в клубе
1449 минут назад
57 762 зрителя на матче женских «Баварии» и «Байера» на «Альянц-Арене» – новый рекорд женской Бундеслиги
20сегодня, 14:09
Головин, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Круговой – в старте России на матч с Катаром
49сегодня, 13:56
Соседи вратаря «Ман Сити» Беттинелли недовольны строительством парковки возле его особняка. Власти могут обязать футболиста снести постройку (The Sun)
16сегодня, 13:42
Нашей статистике нужен лучший дизайн – откликайтесь на вакансию продуктового дизайнера!
сегодня, 13:00Вакансия
Канчельскис о лимите: «Отмените его, если хотите развития. Российский футболист будет сигарету курить, понимая, что останется в составе и будет играть»
16сегодня, 12:36
Карпин о сборной России: «Составы на официальные игры были бы другими. Сейчас мы учитываем соперника, но больше отталкиваемся от себя»
17сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Онана согласился на аренду в «Трабзонспор» (talkSPORT)
38 минут назад
Товарищеский матч. «Локомотив» в гостях у «Торпедо-БелАЗ»
621 минуту назадLive
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», в понедельник «Урал» сыграет с «Нефтехимиком», «Факел» – с «Арсеналом»
526 минут назадLive
Хомуха о «Зените»: «Необходим костяк из россиян, а не легионеров. С учетом лимита и отсутствия еврокубков нужно переформатировать команду»
429 минут назад
Защитник Иордании Абу-Араб о России: «У нас люди знают, что это одна из самых красивых стран. Многие видели чемпионат мира – потрясающая организация»
38 минут назад
Лукаку не вернется раньше декабря, показал последний осмотр. Ранее форвард «Наполи» отказался от операции и выбрал консервативное лечение (Football Italia)
139 минут назад
Футболистка «Крыльев» Пешкова потеряла сознание в конце 1-го тайма матча со «Спартаком». Ее увезли на скорой помощи
154 минуты назад
Милан Вьештица: «Быть тренером «Зенита» – мой приоритет. Сначала я готов работать в любом клубе РПЛ»
1сегодня, 14:17
Хенесс о Вольтемаде в «Ньюкасле»: «Он не стоит 90 млн. Это произошло только благодаря деньгам из Саудовской Аравии»
12сегодня, 14:08
Мбаппе о «Реале»: «Счастлив там, где нахожусь – все знают, что я мечтал об этом. В Испании я получаю много любви, уважения и признания»
6сегодня, 13:53