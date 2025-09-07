Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять. Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит»

Константин Генич выступил против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может». Также Дегтярев допустил введение налога на легионеров.

«Министерство не должно здесь влиять.

Вторая и первая лиги – хотите за них взяться – пожалуйста! Думайте, как развивать там молодых российских игроков, а Премьер‑лигу, высшую лигу, спорт высших достижений трогать не стоит», – сказал комментатор в эфире «Матч ТВ ».